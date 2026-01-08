Gol de Rodrygo para el 2-0 del Real Madrid vs. Atlético de Madrid | VIDEO: América TV
Gol de Rodrygo para el 2-0 del Real Madrid vs. Atlético de Madrid | VIDEO: América TV

El conjunto blanco se pone dos goles encima en el marcador tras un golazo de Rodrygo que llegó gracias al pase milimétrico de Federico Valverde a los 55 minutos.

Nota en desarrollo

