Gol de Gonzalo García para el 2-2 del Real Madrid vs. Barcelona | VIDEO: ESPN
¡No paran de llegar los goles en la final de la ! se había puesto adelante nuevamente en el marcador sobre el . Sin embargo, cuando se terminaba el tiempo añadido de la primera mitad, ocurrió una locura en el Alinma Stadium de Jeddah, Arabia Saudita. Todo hacía indicar que el equipo azulgrana se llevaba la victoria parcial, pero apareció Gonzalo García para anotar el gol del empate tras una serie de rebotes en el área chica del Barza. De esta forma tenemos un segundo tiempo muy entretenido para ver quién levanta su primer trofeo del año.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

