Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Lluvia de celebraciones! Gol de Gonzalo García para el 2-2 de Real Madrid vs. Barcelona
¡Lluvia de celebraciones! Gol de Gonzalo García para el 2-2 de Real Madrid vs. Barcelona
El tiempo agregado del primer tiempo es una locura en el Alinma Stadium de Jeddah, Arabia Saudita. Cuando parecía que el equipo azulgrana se llevaba la victoria al medio tiempo, apareció Gonzalo García para anotar el gol del empate.
Gol de Gonzalo García para el 2-2 del Real Madrid vs. Barcelona | VIDEO: ESPN
¡No paran de llegar los goles en la final de la Supercopa de España! Barcelona se había puesto adelante nuevamente en el marcador sobre el Real Madrid. Sin embargo, cuando se terminaba el tiempo añadido de la primera mitad, ocurrió una locura en el Alinma Stadium de Jeddah, Arabia Saudita. Todo hacía indicar que el equipo azulgrana se llevaba la victoria parcial, pero apareció Gonzalo García para anotar el gol del empate tras una serie de rebotes en el área chica del Barza. De esta forma tenemos un segundo tiempo muy entretenido para ver quién levanta su primer trofeo del año.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.