Gol de Eder Militao, Real Madrid 1-0 Tirol | VIDEO: Real Madrid
Gol de Eder Militao, Real Madrid 1-0 Tirol | VIDEO: Real Madrid

Se abrió la cuenta en el último amistoso de pretemporada del . Tras un centro desde la derecha de Brahim Díaz, conectó de cabeza y venció la portería del de Austria a los 10 minutos del primer tiempo. El brasileño busca llegar a tope para el comienzo de la temporada, tras atravesar una serie de lesiones en la anterior campaña. Luego de este compromiso, el cuadro español quedará listo para el arranque de LaLiga 2025/26, el próximo 19 de agosto ante Osasuna.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS