Gol de Kylian Mbappé para el 2-0 de Real Madrid vs Valencia por LaLiga | VIDEO: ESPN

El delantero francés apareció al minuto 90+1′ tras una perfecta asistencia de Brahim Díaz para habilitar y dejar mano a mano a Kylian Mbappé frente al portero de Valencia que nada pudo hacer tras el remate eficaz del jugador del Real Madrid.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

