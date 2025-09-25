Gol de Alberto Reina para el 1-0 del Real Oviedo vs Barcelona. (Video: DSports)
Con un disparo de otro planeta, el Real Oviedo se pone adelante en el marcador después de pasar varios minutos tratando de repeler los ataques constantes del Barcelona que intentó llegar pero no estuvo fino a la portería de su rival.

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

