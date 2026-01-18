Gol de Goncalo Guedes para el 2-1 del Real Sociedad vs Barcelona. (Video: ESPN)
Dieron vuelta el marcador nuevamente haciendo respetar su localía, es así que la Real Sociedad se quedó con el mejor premio de este partido por vencer al Barcelona, que ostentaba el título de la Supercopa de España recientemente conseguida. Y es que, a pesar de que Rashford había marcado el empate, no pasó ni un minuto para que en la contra después de la salida desde el arco de los ‘culés’, se metieran todos dentro del área que protegía Joan García y fue así que, después de varios rebotes, aparecería Goncalo Guedes para poner el 2-1 y dejar los 3 puntos en San Sebastián.

