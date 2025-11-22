Gol de Robert Lewandowski en el 1-0 del Barcelona vs Athletic Bilbao. (Video: BeinSports)
Gol de Robert Lewandowski en el 1-0 del Barcelona vs Athletic Bilbao. (Video: BeinSports)

El primero para los culés. Celebrando el regreso de los hinchas del al renovado Camp Nou -que por esta ocasión solo admitió a 40 mil asistentes- el grito tan ansiado no se hizo esperar. Pues solo tuvieron que pasar 5 minutos para que apareciera y pudiera marcar la primera anotación del día. Aprovechando los errores en salida, tras la presión alta del cuadro ‘blaugrana’, el delantero polaco se mantuvo atento frente a la pelota y por la izquierda logró meterse al área, lo que le dio la chance de sacar el remate directo al primer palo, que no pudo contener el portero del ante la potencia del disparo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS