Robert Lewandowski anota el 2-1 del Barcelona ante Atlético de Madrid. (Video: ESPN)
Robert Lewandowski anota el 2-1 del Barcelona ante Atlético de Madrid. (Video: ESPN)

le remontó el partido al Atlético de Madrid a minutos del final. Luego de una gran jugada de João Cancelo por la banda izquierda, donde dejó en el suelo a un defensor de los ‘colchoneros’, envió un centro al área en el que Juan Musso no logró despejar el balón, y este terminó impactando en el hombro de para que el delantero —que a mitad de semana se quedó sin poder ir al Mundial 2026— anote en la remontada del Barcelona y lo deje más líder que nunca en .

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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