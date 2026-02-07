Gol de Lewandowski para el 1-0 de Barcelona vs Mallorca por LaLiga | VIDEO: ESPN
A los 29 minutos, el delantero polaco puso el primero del partido en el Camp Nou. El gol llegó tras un remate potente de larga distancia que terminó siendo bloqueado por la defensa del Mallorca, sin embargo, el balón terminó en los pies de Lewandowski que no perdonó el arco rival.

Nota en desarrollo

