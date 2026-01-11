Gol de Robert Lewandowski para el 2-1 del Barcelona vs. Real Madrid | VIDEO: ESPN
no perdona al . Cuando parecía que el primer tiempo acababa en empate en la gran final por la . Apareció el delantero polaco para anotar el descuento al minuto 45+4′ con asistencia de Pedri. Los azulgranas lograron ponerse adelante nuevamente en el marcador tras un contragolpe perfecto que terminó con un balón picado de Lewandowski para vencer a Courtois.

