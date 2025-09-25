Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Entró el salvador! Gol de Robert Lewandowski para el 2-1 del Barcelona vs Real Oviedo
Con una precisión que solo un ‘killer’ puedee tener, desde el banquillo ingresaría el delantero polaco para adelantar rápidamente a su equipo en el segundo tiempo, con un cabezazo inatajable para el portero rival.
Gol de Roberto Lewandowski para el 2-1 del Barcelona vs real Oviedo. (Video: DSports)
Imbatible en el área como todo delantero debería ser, así apareció el héroe para el Barcelona, que no tuvo la chance de arrancar como titular pero que apareció en el momento exacto en el que su equipo lo necesitaba para poder ser ese factor diferencial que les permitiría adelantarse en el marcador frente al Real Oviedo.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.