Gol de Roberto Lewandowski para el 2-1 del Barcelona vs real Oviedo. (Video: DSports)

Imbatible en el área como todo delantero debería ser, así apareció el héroe para el Barcelona, que no tuvo la chance de arrancar como titular pero que apareció en el momento exacto en el que su equipo lo necesitaba para poder ser ese factor diferencial que les permitiría adelantarse en el marcador frente al Real Oviedo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

