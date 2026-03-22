GOL Ronald Araújo, Barcelona 1-0 Rayo Vallecano. (VIDEO: BeIn)
GOL Ronald Araújo, Barcelona 1-0 Rayo Vallecano. (VIDEO: BeIn)

sigue firme en la cima de . Por la fecha 29, el cuadro catalán no tardó mucho en abrir el marcador ante en el Camp Nou. Tras un tiro de esquina cobrado por el portugués Joao Cancelo, se elevó por encima de todos y conectó de cabeza para vencer el arco del argentino Augusto Batalla. El balón pegó en el poste y entró a los 24 minutos del primer tiempo. Si confirma la victoria, los azulgranas serán inamovibles en la cima del torneo, pase lo que pase en el derbi madrileño entre Real y Atlético.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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