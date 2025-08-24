Gol de Vinicius Jr para el 3-0 del Real Madrid vs. Real Oviedo | VIDEO: BEiNSPORTS
ganó, goleó y gustó su partido frente a Real Oviedo en condición de visitante por la jornada 2 de . El conjunto de Xabi Alonso consigue su segundo triunfo al hilo. El gol para sellar este partido llegó a los 90+3′ tras un pase preciso de Brahim Díaz, quien encontró solo a en la media lugar del área de Real Oviedo. El atacante brasileño no dudó en pegarle a portería rival para anotar así el tercer gol del cuadro ‘blanco’, mientras que el primero en su cuenta personal.

