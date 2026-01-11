GOL Vinícius Jr., Real Madrid 1-1 Barcelona. (Video: ESPN)
GOL Vinícius Jr., Real Madrid 1-1 Barcelona. (Video: ESPN)

En los descuentos del primer tiempo, Vinícius marcó el empate tras una gran jugada individual por la final de la Supercopa española.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS