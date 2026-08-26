Gol de Vinícius Júnior, Real Madrid 3-1 Real Sociedad (Video: ESPN)
Gol de Vinícius Júnior, Real Madrid 3-1 Real Sociedad (Video: ESPN)

Con el partido en su recta final, sentenció la victoria del culminando una gran acción individual de Jude Bellingham, quien recuperó una pelota dentro del área y asistió al brasileño. Con ello, los merengues sumaron su segunda victoria liguera, la primera en el Santiago Bernabéu, y esperan seguir con esa racha victoriosa en ese palmo a palmo con el Barcelona en LaLiga.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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