GOL de Vinícius Júnior, Real Madrid 1-0 Sevilla (Video: ESPN)
GOL de Vinícius Júnior, Real Madrid 1-0 Sevilla (Video: ESPN)

A los 15 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta ante por la fecha 37 de en España. En el Ramón Sánchez Pizjuán, los merengues aprovecharon una buena jugada colectivo para romper el cero en el arco andaluz. Tras un centro al área, Kylian Mbappé controló con el pecho y en su intento de girar le dejó la pelota a , quien remató en primera y colocó la pelota lejos del alcance del portero Odysseas Vlachodimos. Fue el 1-0 del Madrid de visita.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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