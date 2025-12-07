Gol de Swedberg para el 1-0 de Celta vs Real Madrid por LaLiga | VIDEO: DSports
Gol de Swedberg para el 1-0 de Celta vs Real Madrid por LaLiga | VIDEO: DSports

El delantero sueco anotó el primero del partido a los 53 minutos de juego en el Santiago Bernabéu por la jornada 15 de LaLiga. El conjunto ‘blanco’ deberá imponer toda su jerarquía si no quiere alejarse de la cima la Liga española.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS