En su último partido de preparación previo al inicio oficial de la temporada 2026-27, Barcelona está enfrentando a Al Ahly FC de Egipto, en el compromiso correspondiente a una nueva edición del Trofeo Joan Gamper. Los dirigidos de Hansi Flick no tuvieron problemas para ponerse arriba en el marcador golpeando en los momentos justos; primero con el gol del juvenil Hamza Abdelkarim a los 29′, y otro de Raphinha desde el punto penal a los 45′. El 1-0 parcial fue una buena jugada construida por izquierda, que encontró al delantero africano en una inmejorable posición para no perdonar al conjunto visitante; eso sí, no celebró ya que aplicó la inexorable ley del ex, marcándole al equipo donde se formó antes de llegar al Barça. Para el 2-0, Raphinha, como ya nos tiene acostumbrados, estuvo fino desde los 12 pasos y aumentó la cuenta antes del pitazo que mandó a ambos equipos a los vestuarios.
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