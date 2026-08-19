Gol de Hamza Abdelkarim para el 1-0 del Barcelona vs. Al Ahly. (Video: Barca Play)
Gol de Hamza Abdelkarim para el 1-0 del Barcelona vs. Al Ahly. (Video: Barca Play)

En su último partido de preparación previo al inicio oficial de la temporada 2026-27, está enfrentando a de Egipto, en el compromiso correspondiente a una nueva edición del Trofeo Joan Gamper. Los dirigidos de Hansi Flick no tuvieron problemas para ponerse arriba en el marcador golpeando en los momentos justos; primero con el gol del juvenil a los 29′, y otro de desde el punto penal a los 45′. El 1-0 parcial fue una buena jugada construida por izquierda, que encontró al delantero africano en una inmejorable posición para no perdonar al conjunto visitante; eso sí, no celebró ya que aplicó la inexorable ley del ex, marcándole al equipo donde se formó antes de llegar al Barça. Para el 2-0, Raphinha, como ya nos tiene acostumbrados, estuvo fino desde los 12 pasos y aumentó la cuenta antes del pitazo que mandó a ambos equipos a los vestuarios.

Gol de Hamza Abdelkarim para el 1-0:

Gol de Hamza Abdelkarim para el 1-0 del Barcelona vs. Al Ahly. (Video: Barca Play)
Gol de Hamza Abdelkarim para el 1-0 del Barcelona vs. Al Ahly. (Video: Barca Play)

Gol de Raphinha para el 2-0:

Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona vs. Al Ahly. (Video: Barca Play)
Gol de Raphinha para el 2-0 del Barcelona vs. Al Ahly. (Video: Barca Play)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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