Es una paliza: goles de Roony y Raphinha para el 5-0 de Barcelona vs. Athletic Club
El cuadro azulgrana dominó durante todo el primer tiempo con Raphinha como gran figura. Precisamente, el brasileño marcó el cuarto y quinto gol de la noche. Previamente, apareció Roony con un blooper de Unai Simón.
Raphinha marcó el 4-0 de Barcelona vs Athletic. (Video: ESPN)
El Barcelona vs. Athletic Club significó un ‘baile’ para los azulgranas desde los primeros minutos. Los dirigidos por Hansi Flick no tuvieron problemas en mostrarse superiores, fue así que a los 22′ apareció Ferrán Torres para rematar de manera potente, situación similar a los 30′ con Fermín López. Posteriormente, Roony puso el 3-0 con un enganche en el área (34′) y blooper de Unai Simón, quien no pudo detener la dirección del balón. Posteriormente, Raphinha remató al ángulo a los 38′, decretando el 4-0 con el que se irían el descanso. Para sellar la goleada, el mismo brasileño decretó su doblete a los 52′. De esta manera, Barca avanzó sin problemas a la final de la Supercopa de España, a la espera de conocer si jugará ante Real Madrid o Atlético de Madrid.
Golazo de Roony para el 3-0 de Barcelona vs. Athletic. (Video: Movistar Deportes)
Golazo de Raphinha para el 5-0 de Barcelona vs. Athletic. (Video: Movistar Deportes) SOBRE EL AUTOR
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.