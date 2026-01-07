Raphinha marcó el 4-0 de Barcelona vs Athletic. (Video: ESPN)
El vs. significó un ‘baile’ para los azulgranas desde los primeros minutos. Los dirigidos por Hansi Flick no tuvieron problemas en mostrarse superiores, fue así que a los 22′ apareció Ferrán Torres para rematar de manera potente, situación similar a los 30′ con Fermín López. Posteriormente, puso el 3-0 con un enganche en el área (34′) y blooper de Unai Simón, quien no pudo detener la dirección del balón. Posteriormente, remató al ángulo a los 38′, decretando el 4-0 con el que se irían el descanso. Para sellar la goleada, el mismo brasileño decretó su doblete a los 52′. De esta manera, Barca avanzó sin problemas a la final de la , a la espera de conocer si jugará ante Real Madrid o Atlético de Madrid.

Golazo de Roony para el 3-0 de Barcelona vs. Athletic. (Video: Movistar Deportes)
Golazo de Raphinha para el 5-0 de Barcelona vs. Athletic. (Video: Movistar Deportes)
