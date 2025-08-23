Gol de Pedri, Barcelona 1-2 Levante. (Video: BeIn)
Todo igualado en el Ciudad de Valencia. Cuando parecía que sufría un revés a manos del , que ganaba 2-0 en su casa con tantos de Iván Romero y José Luis Morales, el arranque del segundo tiempo fue la salvación para los dirigidos por Hansi Flick. A los 49′, Pedri clavó un golazo de larga distancia; y tres minutos después, Ferrán Torres selló el empate, tras un tiro de esquina. Y en los descuentos, un autogol le dio el triunfo a los azulgranas por la fecha 2 de .

El 2-2 de Ferrán Torres al Levante

Gol de Ferrán Torres, Barcelona 2-2 Levante. (Video: BeIn)
El 3-2 (autogol) para Barcelona

Autogol de Unai Elgezabal, Barcelona 3-2 Levante. (Video: BeIn)
