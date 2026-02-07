Gol de Marc Bernal para el 3-0 de Barcelona vs Mallorca por LaLiga | VIDEO: ESPN
Barcelona ya golea al Mallorca en el Camp Nou por la fecha 23 de LaLiga 2026. El autor del gol fue Marc Bernal, quien con tan solo 18 años, anotó su primer tanto con el equipo princial del FC Barcelona. Esta vez el joven jugador español logró sacarse a un defensa del Mallorca para quedarse mano a mano con el portero rival y definir de manera perfecta, de esta forma puso a celebrar a todo el Camp Nou a los 83 minutos de juego.

