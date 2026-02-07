Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡De La Masia para el mundo! Gol de Marc Bernal para el 3-0 de Barcelona vs. Mallorca
Gol de Marc Bernal para el 3-0 de Barcelona vs Mallorca por LaLiga | VIDEO: ESPN
Barcelona ya golea al Mallorca en el Camp Nou por la fecha 23 de LaLiga 2026. El autor del gol fue Marc Bernal, quien con tan solo 18 años, anotó su primer tanto con el equipo princial del FC Barcelona. Esta vez el joven jugador español logró sacarse a un defensa del Mallorca para quedarse mano a mano con el portero rival y definir de manera perfecta, de esta forma puso a celebrar a todo el Camp Nou a los 83 minutos de juego.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.