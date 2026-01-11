Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Gol de Raphinha para el 3-2 del Barcelona vs. Real Madrid | VIDEO: América TV
Barcelona salió con todo en el segundo tiempo ante el Real Madrid y no quiere alargar la final. Es por ello que, a los 73 minutos, volvió a aparecer Raphinha para anotar su doblete en la final de la Supercopa de España. El delantero brasileño anotó el tercer gol para los dirigidos por Hansi Flick gracias a un fuerte derechazo que tuvo un poco de suerte al desviarse en un defensor rival y así terminar en las redes de Thibaut Courtois. Con este gol, momentáneamente, el equipo azulgrana levantaría su primer título del año.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.