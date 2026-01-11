Gol de Raphinha para el 3-2 del Barcelona vs. Real Madrid | VIDEO: América TV
salió con todo en el segundo tiempo ante el y no quiere alargar la final. Es por ello que, a los 73 minutos, volvió a aparecer Raphinha para anotar su doblete en la final de la . El delantero brasileño anotó el tercer gol para los dirigidos por Hansi Flick gracias a un fuerte derechazo que tuvo un poco de suerte al desviarse en un defensor rival y así terminar en las redes de Thibaut Courtois. Con este gol, momentáneamente, el equipo azulgrana levantaría su primer título del año.

