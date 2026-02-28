Hat Trick de Lamine Yamal para el 3-1 del Barcelona vs Villarreal | VIDEO: ESPN
Hat Trick de Lamine Yamal para el 3-1 del Barcelona vs Villarreal | VIDEO: ESPN

Nadie puede parar a . El 10 del está intratable ante en el Camp Nou por la jornada 26 de LaLiga 2026. Dos asistencias de Raphinha y un pase filtrado de Pedri para el tercer gol. El primer gol de Lamine llegó a los 28 minutos, el segundo a los 37 y el último de Yamal a los 69 minutos. Su celebración contando los goles denotan su alegría por volver a marcar luego de casi un mes sin celebraciones, esta vez volvió al gol con tres dianas.

Doblete de Lamine Yamal para el 2-0 del Barcelona vs Villarreal

Primer gol de Yamal para el 1-0 del Barcelona vs Villarreal

