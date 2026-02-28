Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡‘Hat-trick’ del ‘10’ azulgrana! Goles de Lamine Yamal para el 3-1 de Barcelona vs. Villarreal
Hat Trick de Lamine Yamal para el 3-1 del Barcelona vs Villarreal | VIDEO: ESPN
Nadie puede parar a Lamine Yamal. El 10 del Barcelona está intratable ante Villarreal en el Camp Nou por la jornada 26 de LaLiga 2026. Dos asistencias de Raphinha y un pase filtrado de Pedri para el tercer gol. El primer gol de Lamine llegó a los 28 minutos, el segundo a los 37 y el último de Yamal a los 69 minutos. Su celebración contando los goles denotan su alegría por volver a marcar luego de casi un mes sin celebraciones, esta vez volvió al gol con tres dianas.
Doblete de Lamine Yamal para el 2-0 del Barcelona vs Villarreal
Gol de Lamine Yamal para el 2-0 del Barcelona vs. Villarreal. (Video: beIN Sports)
Primer gol de Yamal para el 1-0 del Barcelona vs Villarreal
Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona vs. Villarreal. (Video: DSports)
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.