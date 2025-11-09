Doblete de Lewandowski para el 2-1 de Barcelona vs. Celta. (Video: Bein Sports)
En un agitado inicio del partido de , abrió la cuenta de penal (10′) y Sergio Carreira igualó (11′) de contragolpe. Los azulgranas no se quedaron atrás, por lo que aumentaron el volumen ofensivo hacia el área de Celta. A los 37′, un centro de Marcus Rashford fue enviado hacia al área rival y encontró a quien solo tuvo que empujar la pelota para poner el 2-1 parcial en Balaídos. El polaco marcó el segundo gol de su cuenta personal y también decretó nuevamente la ventaja para los dirigidos por Hansi Flick que quieren volver a tomar protagonismo en .

