Gol de Arley Rodríguez para el 2-1 de FC Cajamarca vs Juan Pablo II | VIDEO: L1MAX
Gol de Arley Rodríguez para el 2-1 de FC Cajamarca vs Juan Pablo II | VIDEO: L1MAX

quiere hacerse respetar en este su debut e inicio en el Fútbol peruano profesional. Es así, que en los pies del delantero colombiano y ex Alianza Lima, Arley Rodríguez, anotó el segundo gol para los cajamarquinos a los 73 minutos del partido frente a por la jornada 1 de la Liga 1 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS