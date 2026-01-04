Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
El show de goles de Gonzalo García: taco y triplete para el 4-1 de Real Madrid vs. Betis
El partido de Real Madrid vs. Betis significó una noche de ensueño para Gonzalo García. El joven delantero español (21 años) fue el reemplazo de Kylian Mbappé y no defraudó. La lesión de ‘Kiki’ lo sacó de este juego; sin embargo, vio en su reemplazo una cuota de efectividad. El primer gol llegó a los 20′ y luego el doblete se hizo efectivo a los 50′. Con la ventaja del resultado y un olfato goleador notable, el triplete no tardó. Cuando corrían los 82′, Antonio Rüdiger mandó el balón hacia el campo rival y este fue recepcionado por la banda izquierda con Arda Güler. Posteriormente, el turco encontró a Gonzalo en el área quien, con una espléndida definición de taco, la invocó en el arco. De esta manera, marcó su primer triplete en LaLiga, convirtiéndose en la carta de gol ‘merengue’.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.