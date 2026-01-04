Golazo de Gonzalo García para el 4-1 de Real Madrid vs Betis. (Video: ESPN)
El partido de vs. significó una noche de ensueño para . El joven delantero español (21 años) fue el reemplazo de Kylian Mbappé y no defraudó. La lesión de ‘Kiki’ lo sacó de este juego; sin embargo, vio en su reemplazo una cuota de efectividad. El primer gol llegó a los 20′ y luego el doblete se hizo efectivo a los 50′. Con la ventaja del resultado y un olfato goleador notable, el triplete no tardó. Cuando corrían los 82′, Antonio Rüdiger mandó el balón hacia el campo rival y este fue recepcionado por la banda izquierda con Arda Güler. Posteriormente, el turco encontró a Gonzalo en el área quien, con una espléndida definición de taco, la invocó en el arco. De esta manera, marcó su primer triplete en , convirtiéndose en la carta de gol ‘merengue’.

