En menos de 40 minutos el conjunto azulgrana vence al ‘submarino amarillo’ en el Camp Nou. El autor de ambos goles fue Lamine Yamal, el jugador español de 18 años vuelve a anotar tras casi un mes de sequía.

Primer gol de Lamine Yamal para el 1-0 de Barcelona vs Villarreal

