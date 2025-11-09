Gol de Lewandowski para el 1-0 de Barcelona vs. Celta. (Video: Bein Sports)
En el inicio del partido de vs. , los goles no se hicieron esperar. Cuando corrían los 10 minutos, una falta fue sancionada en el área de los locales y tomó el balón para ejecutar el tiro a la perfección. El polaco fue clave en el inicio y puso ventaja para azulgranas; sin embargo, los dueños de casa reaccionaron rápidamente, protagonizando un contragolpe letal con Sergio Carreiras quien, a pesar de la marca de los defensas, se metió al área y remató cruzado, tras un mano a mano con el portero. De esta manera, colocó el 1-1 en el marco de la fecha 12 de desde la ciudad de Balaídos.

