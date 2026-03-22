Gol de Federico Valverde para el 2-1 del Real Madrid vs. Atlético. (Video: ESPN)
Gol de Federico Valverde para el 2-1 del Real Madrid vs. Atlético. (Video: ESPN)

le remonta el partido a en solo tres minutos. El primer tanto llega tras una acción de Brahim Díaz en el área colchonera, donde es impactado por Dávid Hancko y el árbitro sanciona penal. Desde los doce pasos, Vinícius Júnior convierte el 1-1 y anota su gol número 16 en la temporada. Luego, Federico Valverde roba el balón tras un error de la defensa del Atlético de Madrid y define para marcar el 2-1, resultado que le da la ventaja al Real Madrid.

Gol de Vinicius Júnior para el 1-1 del Real Madrid vs. Atlético:

Gol de Vinicius Júnior para el 1-1 del Real Madrid vs. Atlético. (Video: ESPN)
Gol de Vinicius Júnior para el 1-1 del Real Madrid vs. Atlético. (Video: ESPN)

Gol de Federico Valverde para el 2-1 del Real Madrid vs. Atlético:

Gol de Federico Valverde para el 2-1 del Real Madrid vs. Atlético. (Video: ESPN)
Gol de Federico Valverde para el 2-1 del Real Madrid vs. Atlético. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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