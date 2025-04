¡Habemus partido! La final entre el Barcelona y el Real Madrid se pone más emocionante con cada minuto que pasa. Ya los ‘merengues’ habían marcado el empate en los pies de Kylian Mbappé. Pero no sería suficiente para amenizar el partido, pues tras un tiro de esquina que ejecutó Arda Güller el balón llegó a la cabeza de Aurelien Tchouaméni que sin dudarlo se disfrazó de ’9′ para encajar el gol que parecía daba la remontada para los ‘merengues’. Sin embargo, no esperaron ni 10 minutos los ‘culés’ para buscar de inmediato el empate y así lo encontró Ferran Torres quien con mucha inteligencia, no solo superó en velocidad a Rüdiger, si no también se llevó por encima a Courtois que salió muy mal de su área y le dio toda la facilidad al español para poner el 2-2 rápido.

Ferran Torres puso el 2-2 inmediatamente después:

Ferran Torres marcó el 2-2 del Barcelona vs Real Madrid. (Video: América TV)