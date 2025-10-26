Gol De Jude Bellingham para el 2-1 de Real Madrid vs Barcelona | VIDEO: ESPN
Gol De Jude Bellingham para el 2-1 de Real Madrid vs Barcelona | VIDEO: ESPN

Con una gran acción individual de Vinícius Jr., Jude Bellingham pone nuevamente en ventaja al Real Madrid ante Barcelona. El 2-1 llegó gracias al inglés tras pase de cabeza de Eder Militao.

Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS