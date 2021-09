¿Quién más si no es él? Como ocurre ya desde hace algunas temporadas, no solo es la figura y goleador del equipo ‘blanco’, también es su salvador. Y nada más al empezar el complemento, Karim Benzema dijo otra vez presente en el marcador para igualar otra vez las acciones en el duelo entre Real Madrid vs Celta de Vigo, en un partidazo en el reestreno del Nuevo Bernabéu.

Luego de un buen centro de Miguel Gutiérrez, casi desde tres cuartos de campo, colocando un balón preciso entre los centrales del Celta, Benzema dio el salto justo para sacar un potente remate de cabeza, y enviar el balón al fondo de la red, para que el equipo de Ancelotti empiece a cocinar la remontada.

Los de Carlo Ancelotti volvieron a su campo 560 días después de jugar en él su último partido, que fue el 1 de marzo de 2020, cuando ganaron al Barcelona (2-0). Tras presentar a Eduardo Camavinga, lo hicieron para recibir al Celta, un equipo que aún no ha celebrado una victoria en las tres jornadas jugadas.

Real Madrid vs Celta: la previa del partido

El masivo proyecto de renovación del estadio Santiago Bernabéu no ha finalizado, sin embargo, el estadio reabre con capacidad limitada al reanudarse el torneo español tras la fecha FIFA.

El conjunto que dirige Carlo Ancelotti reanuda la campaña con un nuevo integrante, el joven mediocampista Eduardo Camavinga, compañero de Mbappé en la selección de Francia. Cabe destacar que, según diversas fuentes de España, el Real Madrid intentó fichar al delantero del PSG, pero no lo consiguieron.





