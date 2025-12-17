Segundo gol de Kylian Mbappé para el 2-0 del Real Madrid vs. Talavera | VIDEO: América TV
Se juega la Copa del Rey y el Real Madrid no perdona. La ‘tortuga’ apareció a los 41 minutos para anotar el primer gol del partido, mientras que el segundo tanto llegó tras un autogol de Farrando a segundos de terminar el primer tiempo.

Nota en desarrollo

Primer gol de Kylian Mbappé vs. Talavera

Primer gol de Kylian Mbappé para el 1-0 del Real Madrid vs. Talavera | VIDEO: MUND1
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS