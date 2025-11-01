Doblete de Kylian Mbappé para el 2-0 del Real Madrd vs Valencia | VIDEO: DSports
Doblete de Kylian Mbappé para el 2-0 del Real Madrd vs Valencia | VIDEO: DSports

El delantero francés anotó dos goles en menos de 31 minutos para poner adelante en el marcador al conjunto blanco frente al Valencia por la jornada 11 de LaLiga.

Nota en desarrollo

