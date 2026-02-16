Gol de Fran Beltrán, Barcelona 1-2 Girona. (Video: ESPN)
Por la fecha 24 de , le dio un duro golpe al el Estadio Municipal de Montilivi en un partido que tuvo de todo. Para empezar, Lamine Yamal falló un penal en el primer tiempo. Luego del descanso, los azulgranos abrieron la cuenta obra de Pau Cubarsí. Sin embargo, Thomas Lemar empató el partido casi de inmediato. Y en los minutos finales, Fran Beltrán desató la locura para los catalanes en el derbi. Sobre los descuentos, Joel Roca vio la roja, pero nada iba a cambiar el resultado. Barcelona dejó los tres puntos de visita y quedó a dos del Real Madrid, el nuevo puntero del campeonato.

El 1-1 de Thomas Lemar para Girona vs. Barcelona

Gol de Thomas Lemar, Barcelona 1-1 Girona. (Video: ESPN)
