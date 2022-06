Gonzalo Higuaín se encuentra en la etapa final de su carrera. El argentino es uno de los delanteros más recordados en la Selección de su país y también ha sido parte de clubes grande de Europa como Real Madrid. En una entrevista a TyC Sports, habló sobre su paso por tienda ‘merengue’ y cómo fue su relación con Florentino Pérez quién recién tomaba la presidencia del club.

Higuaín llegó como una joven promesa a Real Madrid. Su fichaje se dio con tan solo 19 años y apuntaba a ser una de las armas más letales en el ataque del equipo. Aquí se quedó hasta los 26 años y fue mejorando su cuota goleadora para mantenerse entre los titulares.

“En mi primer año hago 27 goles y Cris 26. Me voy de vacaciones y veo que fichan a Benzema y a Kaká. Le llamo al club y le digo: ‘Si meto 27 goles y me traes a Benzema y a Kaká. Escúchame, es necesario que vuelva. ¿Qué tengo que hacer?’. Pero bueno el Madrid es eso. Te traen jugadores constantemente y tienes que estar compitiendo. Eso lo hace ser el mejor equipo de la historia. Tienes que competir siempre con los mejores”, mencionó.

Gonzalo fue parte de un cambio de proceso en la presidencia del club Real Madrid. El paso de Ramón Caldero hacia Florentino Pérez fue un tema que estuvo apunto de afectarlo en el tema de venta, pero respondió con goles y supo mantenerse en España.

“Fue sacando a todos los jugadores que había traído Calderón. Yo sentía que a mí también me quería sacar, pero le metía 25 goles, 30 goles al año y Florentino me renovó. Entonces fue cuando pasé a ser jugador de Florentino y ahí me quedé. Se la puse difícil”, dijo el experimentado delantero.

El ‘Pipita’ mencionó también que estuvo cerca de fichar por Arsenal, pero los ‘gunners’ prefirieron invertir en Ozil. Esto sucedió previo a su llegada a Napoli, equipo donde fue goleador: “Yo antes de ir a Napoli estaba el Arsenal. Ya habíamos hablado y no me compran, compran a Özil por 80 ‘palos’ o algo así. Me dijeron: ‘No tenemos mucha plata para gastar. Salís caro’. De ahí me fui al Nápoles. Dos días después veo Özil por 80 millones de euros”, apuntó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.