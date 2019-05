Él viene conmigo: Antoine Griezmann no llegará solo al Barcelona este mercado de verano

Antoine Griezmann tiene todo para llegar al Barcelona. El francés es el favorito de Josep María Bartomeu, quien lo tiene en sus planes hace más de un año, donde lo intentaron convencer, pero el poder de sus compañeros en el Alético de Madrid fue mayor. Todo esto quedó atrás.

El Barza ya realiza movimientos para finalmente hacerse de sus servicios. Quiere que Antoine se sienta lo más cómodo posible, por eso no solo lo traerá a él, también accederán a contratar a su fisioterapeuta, Clement Gautraeu.

El aun delantero del Atlético , tiene mucha confianza en el profesional por los resultados que le trajo esta temporada. Los tratamientos que le realizó hicieron que no se pierda nada del año por lesión. Los únicos partidos que no jugó fueron por amonestaciones. Ante el Eibar por Liga y ante el Sant Andreu por Copa del Rey.

Gautreau es, además, una persona vinculada a la familia. Le conoció estando en la selección francesa y ha estado presente en los entrenamientos del Atlético, donde se le ha visto en varias ocasiones.

Griezmann solo espera que el Barcelona pague el 1 de julio su cláusula de rescisión de 120 millones de euros para unirse al plantel.

"Si al final viene al 'Barza', eso recién se va a definir. Estamos hablando de supuestos, de un jugador que puede venir o no puede venir. Ya me han preguntado por supuestos de otro tipo y me he quedado callado. Es un gran jugador, siempre he dicho eso", sostuvo el Ernesto Valverde, hace unas semanas, respecto al futuro inmediato de Griezmann.



