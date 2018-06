El delantero internacional francés Antoine Griezmann anunció este jueves que continuará en el Atlético de Madrid , club con el que tiene contrato hasta junio de 2022 y rechazar la oferta del Barcelona.



"He decidido quedarme", afirmó Antoine Griezmann en el documental titulado "La Decisión" y emitido este jueves en Movistar+, que reflejó la indecisión del delantero rojiblanco que ha pasado los dos últimos meses debatiéndose entre continuar en el Atlético de Madrid o aceptar la oferta del Barcelona



Una duda que Antoine Griezmann , que en estos momentos se encuentra concentrado con la selección francesa para la disputa del Mundial de Rusia, resolvió en el último minuto del programa, al anunciar que seguirá en el conjunto madrileño.



"Quiero demostrar a todo el mundo que no me he equivocado y que confío en este club y en los compañeros", afirmó Griezmann, que ya piensa en la Supercopa de Europa que enfrentará el próximo 15 de agosto al Atlético de Madrid con el Real Madrid en Tallin.



"Vamos ya a intentar ganar el primer título el 15 de agosto", indicó un Griezmann que, a imitación del baloncestista estadounidense Lebron James cuando en 2010 anunció su marcha de los Cleveland Cavaliers en una entrevista televisiva, convirtió el anuncio de su continuidad en un programa de entretenimiento.



Un documental, de más de media hora de duración, en el que el jugador francés fue desvelando a la cámara las dudas que ha vivido desde el pasado abril.

Fuente: EFE