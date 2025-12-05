Grupo de España en el Mundial 2026 EN VIVO: rivales, fixture, partidos, sedes y calendario

Con Estados Unidos como escenario de la ceremonia, este viernes 5 de diciembre se conocerá el grupo de España en el Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO, luego de que se realice el sorteo en el Centro Kennedy de Washington D.C. ‘La Roja’ parte como una de las selecciones más potentes del torneo por tener un combinado bastante joven y que tiene a su principal figura a Lamine Yamal, a pesar de que en las últimas convocatorias no estuvo presente. El sorteo se comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, con siete horas más en España) y será transmitido para toda Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en suelo español se verá por La 1 de RTVE y GOLTV. Así como también en RTVE Play por streaming.
