Con Estados Unidos como escenario de la ceremonia, este viernes 5 de diciembre se conocerá el grupo de en el EN VIVO y EN DIRECTO, luego de que se realice el sorteo en el Centro Kennedy de Washington D.C. ‘La Roja’ parte como una de las selecciones más potentes del torneo por tener un combinado bastante joven y que tiene a su principal figura a Lamine Yamal, a pesar de que en las últimas convocatorias no estuvo presente. El sorteo se comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, con siete horas más en España) y será transmitido para toda Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en suelo español se verá por La 1 de RTVE y GOLTV. Así como también en RTVE Play por streaming.

Grupo por confirmar
Argentina
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

Grupo de España en el Mundial 2026 EN VIVO: rivales, fixture, partidos, sedes y calendario
Grupo de España en el Mundial 2026 EN VIVO: rivales, fixture, partidos, sedes y calendario
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS