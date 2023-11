La ventana de transferencias del invierno de 2024 se vislumbra como un momento importante para el Real Madrid. La dirección del club está muy enfocada en estas fechas, consciente de su relevancia para fortalecer al cuadro merengue. Actualmente, los blancos carecen de un delantero de alto nivel en su plantilla, y parece que han dejado de considerar a Kylian Mbappé como una opción viable. En su lugar, han fijado hacer esfuerzos por fichar a Erling Haaland. El rendimiento del futbolista sigue captando la atención de Florentino Pérez, quien estaría dispuesto a invertir la cantidad necesaria para asegurar su incorporación, según informes de medios internacionales hasta este lunes 13 de noviembre.

Hace apenas unos días, la Cadena SER reveló que el Real tomó la decisión definitiva de descartar a Mbappé. Después de muchos años persiguiendo al astro galo, que actualmente juega para el PSG, en el Santiago Bernabéu han dado por cerrada la posibilidad de fichar a Kylian, incluso a pesar de que su contrato finalizará al término de la temporada. En lugar de ello, el gran objetivo del Real Madrid volvería a ser Haaland, según informa el portal especializado Fichajes.com.

Aun así, en el interior del club, habría surgido un debate. Según el periodista Pablo Gallego, de Flashcore, algunas personas en la alta dirección del Madrid están instando a que el club concentre sus esfuerzos en fichar al noruego y elimine completamente cualquier posible interés que pueda quedar en ‘Donatello’. Además, Gallego mencionó al director general, José Ángel Sánchez, como uno de los promotores de esta sugerencia, dado que mantiene relaciones muy sólidas con el agente del ‘Cyborg’.

Erling es un delantero en el que no hay secretos, y su desempeño sigue captando la atención madridista, quienes estarían dispuestos a desembolsar 200 millones de euros. El Manchester City ha establecido ese monto como el precio mínimo para permitir su salida. Sin embargo, incluso si un club llegara con esa cantidad, no sería una tarea sencilla, ya que Pep Guardiola es consciente de la importancia del noruego en su equipo, siendo la fuente principal de goles.

Hasta el momento, el jugador, que quedó en el segundo lugar en la obtención del Balón de Oro 2023, no ha expresado su opinión sobre la posibilidad de dejar el club, pero es evidente que se siente muy a gusto en conjunto de la Premier League. No obstante, no sería inesperado que se deje influenciar por el Real Madrid al contemplar la opción de trasladarse para seguir sumando éxitos y goles en el Santiago Bernabéu.

Es esencial tener en cuenta que Haaland tiene un contrato válido hasta 2027, lo cual reviste gran importancia, lo que implica la necesidad de pagar por su traspaso. Es probable que en las próximas semanas comiencen las primeras ofertas por parte del Real, y será interesante ver cuál será la postura tanto del City como del propio ‘Androide’.





¿Cuántos goles lleva Haaland en la temporada 2023-24?

Durante la temporada 2023-24, en su etapa con el Manchester City, Erling Haaland está mostrando un rendimiento excepcional tanto en la Premier League como en la Champions League. Sus 17 goles y 4 asistencias en 16 partidos son una evidencia sólida de su impresionante capacidad goleadora, lo que lo coloca en posición de desafiar todos los récords de goles existentes y por establecer.

¿Cómo empezó la carrera de Haaland y dónde ha jugado?

La carrera de Erling Haaland comenzó en su Noruega natal, donde jugó en las divisiones juveniles de los equipos Bryne FK y Bryne Fotballklubb. En 2016, a la edad de 16 años, se unió al equipo de reserva del Molde FK, un club noruego de la primera división.

En 2017, Haaland hizo su debut con el primer equipo del Molde FK, donde marcó cuatro goles en su primer partido. Durante su primera temporada con el primer equipo del Molde, Erling Braut anotó 4 goles en 20 partidos.

Erling Haaland, actual figura del Manchester City. (Foto: Getty Images)

En diciembre de 2018, Haaland firmó un contrato con el Red Bull Salzburg de la liga austriaca de fútbol. Durante su temporada de debut con el club, anotó 16 goles en 14 partidos de la Champions League y ayudó a su equipo a ganar la liga austriaca.

En enero de 2020, Haaland se unió al Borussia Dortmund de la Bundesliga, donde rápidamente se convirtió en uno de los delanteros más temidos del planeta. Para el 2022-23, arregló con el Manchester City por una suma cercana a los 70 millones de euros.





