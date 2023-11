En el ámbito del fútbol, las conjeturas sobre cambios de equipo y nuevas incorporaciones son una constante, y uno de los nombres que ha estado acaparando la atención de los medios en los últimos meses es el de Mbappé. El futuro del talentoso jugador francés, cuyo contrato con el PSG vence el 30 de junio de 2024, ha sido objeto de especulación durante un largo período, con informes que lo relacionan con un posible traslado al Real Madrid. No obstante, después de que el club español emitiera un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente cualquier negociación con el delantero, los últimos reportes de los medios en España indican que la directiva del representativo madridista ha abandonado “definitivamente” la idea de fichar a Kylian.

A pesar de haber sido vinculado con el equipo blanco en los últimos períodos de traspasos, parece que el futbolista no encontrará su camino hacia el Santiago Bernabéu. Según informa el programa ‘El Larguero’ de la Cadena SER, los máximos responsables del club blanco habrían decidido no seguir adelante con la incorporación de ‘Kiki’, incluso si este no renueva su contrato con el Paris Saint-Germain la próxima temporada.

“El Real Madrid no va a fichar a Kylian Mbappé el próximo año, el Real Madrid ha renunciado definitivamente a la operación Kylian Mbappé. Se ha estudiado y se ha decidido. Hay una serie de razones, pero la decisión de que Mbappé no venga al Real Madrid tiene tres fundamentos”, señaló el periodista Jesús Gallego de la Cadena SER.

Existen principalmente tres motivos que explican por qué el Real decide abandonar la idea de fichar a Mbappé. En primer lugar, se relaciona con la estructura salarial; en segundo punto, tiene que ver con la cuestión de la edad; y tercero, se trata de una respuesta a la actitud desafiante que mostró el galo hacia el club hace dos temporadas, según lo informado por Jesús Gallego.





Motivos detrás de la decisión del Real Madrid de descartar el fichaje de Mbappé

Los tres factores son en línea a lo expuesto por la Cadena SER. El primero tiene que ver con la cuestión salarial. Mbappé no se uniría al Real Madrid por menos de 20 millones de euros al año. A esto se suma la necesidad de pagar una prima de fichaje extremadamente alta en caso de que el jugador no renueve con el PSG. Esta situación se mantendría igual, incluso si Mbappé decidiera renovar con los parisinos y fuera necesario abonar una tarifa de transferencia.

El segundo elemento a considerar es la edad. A pesar de que el delantero tendría casi 26 años al unirse al equipo, el cuadro madridista tiene una política de fichar futbolistas jóvenes, en su mayoría antes de cumplir los 20 años.

Finalmente, el tercer fundamento detrás de la decisión del Real de dejar de considerar a Kylian para un fichaje es la deserción del futbolista francés del club hace dos temporadas, en el 2022, cuando optó por llevar a cabo una renovación de contrato sumamente lucrativa con el equipo parisino.

¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?

Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2024. (Foto: Getty Images)





