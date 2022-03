El fichaje de Erling Haaland se resolverá por detalles. En la pelea entre el Real Madrid, Manchester City y FC Barcelona, cada equipo tiene sus fortalezas, las cuales buscará explotar al máximo para quedarse con el delantero noruego. Eso sí, el ‘Cyborg’ cada vez tiene nuevas condiciones para el club que quiera contar con él, y su última exigencia ya ha llegado a las oficinas del Camp Nou.

Haaland sabe que la oferta del Barcelona difícilmente igualará económicamente la del Manchester City, por lo que si acepta ir al elenco azulgrana, conformándose con una ficha más baja, lo hará con la posibilidad de renegociar su contrato.

Así las cosas, según asegura ‘Le10sport’, Haaland habría pedido al Barça un contrato corto para dar el visto bueno a su desembarco en el Camp Nou, y más adelante volver a conversar siempre y cuando el club haya recuperado la estabilidad económica.

Los planes del Barcelona, sin embargo, son otros. Los azulgranas quieren todo lo contrario: ofrecer a Haaland un contrato de cinco temporadas con un montante bruto de 195 millones de euros (20-30-40-50-55), cantidades a las que hay que sumar las comisiones de su representante, Mino Raiola, y un traspaso para el Borussia Dortmund de 100 millones, porque el jugador tiene contrato hasta 2024.

Quedará por ver si Joan Laporta y compañía terminan convenciendo al noruego y todo su entorno, o si aceptan la nueva exigencia del delantero, que mientras tanto, seguirá escuchando ofertas.

Se van tres si llega Haaland

Xavi Hernández tiene la misión de hacerle un hueco en el ataque al crack de 21 años, razón por la que ha pensado hasta en tres jugadores que podrían dejar el Camp Nou a final de temporada.

Según el diario español Don Balón, el primero de los delanteros de la lista negra del técnico egarense es nada menos que Memphis Depay. Aunque ha vuelto a marcar en los últimos partidos, el neerlandés no termina de encajar en la idea de juego del entrenador, por lo que habría encomendado su salida definitiva.

En la lista de bajas sigue Martin Braithwaite. El delantero simplemente no cuenta para Xavi y así lo ha demostrado el fin de semana en el partido frente a Elche. El último sería Luuk de Jong. Si ha marcado goles importantes desde la llegada de Xavi, el ex Sevilla no da la talla para pelearle el puesto a Haaland.





