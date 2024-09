Luego de la dura caída ante Osasuna (4-2), en el FC Barcelona están concentrados en recuperarse lo más pronto posible, y la idea es hacerlo en el partido del martes ante Young Boys en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por la segunda fecha de la UEFA Champions League. Hansi Flick estaba hablando sobre este duelo en conferencia de prensa; pero en un momento fue consultado por la llegada de Wojciech Szczesny, quien sustituirá al lesionado Ter Stegen en esta temporada. El DT alemán, con la seriedad que lo caracteriza, aseguró que el polaco tendrá que pelear por su titularidad.

El exguardameta de Arsenal llegó a Cataluña este lunes para cerrar su fichaje por el Barça; sin embargo, su incorporación todavía no es oficial y todo indica que no será anunciado hoy. De todas formas, el entrenador fue preguntado por el arquero de 34 años y por la duda que habrá en la titularidad entre Szczesny e Iñaki Peña. Flick dio una respuesta contundente.

El extécnico del Bayern Múnich fue claro y aseguró lo siguiente: “No hablo de jugadores que aún no están en nuestro equipo. Lo único que puedo decir es que ningún jugador del Barça tiene la garantía de que será titular”. Esta pregunta de la prensa se debe a que el polaco le habría dicho a su compatriota Robert Lewandowski que solo llegaba al Barcelona para ser titular indiscutido.

Recordemos que Wojciech tomó la decisión de volver del retiro porque siente que la oportunidad de jugar en un gigante como el Barcelona es única. Flick, por su parte, no tiene en mente concederle a él ni a nadie una titularidad por decreto y sí confesó en la rueda de prensa que había conversado con el portero, aunque no quiso revelar el contenido de la misma.

Una buena noticia para el Barcelona

Por otro lado, Hansi Flick confirmó que Frenkie de Jong está por recibir el alta médica y entrará en la lista de convocados para enfrentar al Young Boys, aunque no sería titular pues recién regresará a jugar después de cinco meses. “Volver a tener a Frenkie en el equipo es algo muy importante”, fueron sus primeras palabras.

“Hemos tenido muchos jugadores lesionados y después de octubre recuperaremos a tres jugadores. Nos alegramos cuando los jugadores vuelven. A Frenkie le irá bien volver con el equipo para ayudar a los más jóvenes. Si tiene la oportunidad puede que juegue. No sé si jugará 45, 20 o 10 minutos”, agregó el DT alemán.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Young Boys?

Barcelona vs. Young Boys se enfrentan este martes 1 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic, por la fecha 2 de la Champions League. El partido está pactado para iniciar a las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil comenzará a las 4:00 p.m.; en Chile, Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m.; mientras que en México a la 1:00 de la tarde.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Young Boys?

Barcelona vs. Young Boys será transmitido en Sudamérica a través de la señal de ESPN y en su plataforma streaming de Disney Plus. En México, la transmisión estará a cargo de TNT y MAX; mientras que en España se podrá ver por el canal Movistar Liga de Campeones. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





