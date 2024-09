Cuando Eduardo Berizzo puso su cargo a disposición tras la jornada 5 de las Eliminatorias 2026, la Selección de Chile se ubicaba en la octava casilla de la tabla de posiciones con cinco puntos, con la necesidad de reformular muchas cosas en la interna para recuperar el rumbo en este proceso clasificatorio. Sin embargo, a pesar de que la llegada de Ricardo Gareca trajo cierto optimismo durante los primeros meses de su gestión, los resultados de la fecha doble de septiembre complicaron aún más el panorama para la ‘Roja’ y, a menos de dos semanas para los partidos frente a Brasil y Colombia –el 10 y 15 de octubre, respectivamente–, se respira mucho pesimismo en territorio chileno.

Después de perder por 2-0 ante Argentina –un resultado que en el papel era previsible–, los pupilos del ‘Tigre’ estaban obligados a ganarse a Bolivia en Santiago para recuperar algo de terreno frente a sus rivales directos. No obstante, la ‘Verde’ rompió una racha de 31 años sin ganar de visitante por Eliminatorias y dio el golpe en el Estadio Nacional, imponiéndose por 2-1. “Simplemente perdimos un partido y no lo merecimos. Chile hizo todo para ganarlo y duele, esto está lejos de una vergüenza, tiene que ver con el dolor de una derrota, es lo que analizo”, sostuvo Gareca, como buscando minimizar la magnitud de la derrota, generando indignación en la hinchada mapochina.

Más allá del enojo de los chilenos, lo cierto es que el ‘Flaco’ urgía tomar al toro por las astas y dar un golpe sobre la mesa, pensando en la fecha doble de octubre y que los rivales serán más complicados. Así pues, el estratega argentino anunció su lista de convocados el pasado viernes, con varias sorpresas en nombres que fueron citados y en otros que quedaron al margen. Del mismo modo, sus palabras en conferencia de prensa reflejaron un distanciamiento con elementos que fueron considerados en el pasado. “Hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos, hubo muchachos que no contestaron al llamado del cuerpo técnico y bueno, uno respeta”, apuntó.

Fecha Competición Partido 22/03/2024 Amistoso Albania 0-3 Chile 26/03/2024 Amistoso Francia 3-2 Chile 12/06/2024 Amistoso Chile 3-0 Paraguay 22/06/2024 Copa América 2024 Perú 0-0 Chile 26/06/2024 Copa América 2024 Chile 0-1 Argentina 29/06/2024 Copa América 2024 Canadá 0-0 Chile 06/09/2024 Eliminatorias 2026 Argentina 3-0 Chile 10/09/2024 Eliminatorias 2026 Chile 1-2 Bolivia

Los partidos de Ricardo Gareca al mando de Chile.

Ricardo Gareca todavía no gana un partido oficial con Chile. (Foto: Getty Images)

Entre las novedades tenemos a Vicente Reyes, portero de 20 años que milita en el Cambridge United de la League One (Tercera División de Inglaterra) y que apunta a ser un proyecto a largo plazo en arco chileno; Luciano Cabral, mediocampista de Coquimbo Unido y que previamente fue citado para la Copa América, pero no pudo viajar a Estados Unidos por arrastrar problemas judiciales; Lucas Cepeda, extremo izquierdo de gran temporada en Colo Colo y que incluso destacó a nivel internacional en la Copa Libertadores, donde el cuadro colocolino llegó hasta cuartos de final. Asimismo, Gareca sorprendió con el llamado de cuatro jugadores de la Universidad de Chile: Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero.

Lo sorpresivo de esta decisión es que, en comparación con la pasada convocatoria, el ‘Tigre’ pasó de no tener ningún futbolista de la U. de Chile a llamar a cuatro. Esto no quiere decir que no lo merezcan, pero sí explica que el argentino está buscando soluciones en el campeonato local chileno y apuntó al vigente líder la temporada. Además, recordemos que Matías Catalán no fue citado tras sufrir la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y Paulo Díaz está suspendido para el cruce con Brasil, por lo que la presencia de Zaldivia se explica por sí sola como una opción para recomponer la línea defensiva que fue titular en los partidos de septiembre.

En lo concerniente a las ausencias llamativas, destaca el nombre de Gabriel Arias. El portero de Racing Club había sido el titular de Ricardo Gareca tras el retiro de Claudio Bravo, incluso por encima de Brayan Cortés, quien para muchos tiene las condiciones para ser el dueño de la portería. Es curioso que ni siquiera lo haya citado como una alternativa. El caso de Mauricio Isla es muy similar, pues tampoco fue convocado y había sido el capitán contra Argentina y Bolivia. Con esto, Felipe Loyola y Fabián Hormazábal lucharán por su puesto para los partidos de octubre.

Gabriel Arias venía siendo el arquero titular de Ricardo Gareca en las Eliminatorias. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, Ben Brereton volvió a quedar fuera de la consideración de Gareca, algo que ya había pasado en su primera convocatoria como entrenador de Chile y que luego corrigió al llevarlo a la Copa América. Esto se da coincidentemente después del incómodo momento que vivieron ambos en el encuentro ante Bolivia, donde el ‘Flaco’ lo cambió a los 35′ por Vicente Pizarro. Esta medida fue muy criticada por la prensa chilena, ya que consideraron que, dentro de todo lo malo que estaba mostrando el equipo contra los altiplánicos, el delantero del Southampton no era ni de cerca el peor de la cancha.

Finalmente, después de varias semanas de especulación, el extécnico de Perú se mantuvo firme en su posición de no recurrir a la desgastada generación dorada de Chile y no llamó a Arturo Vidal, quien precisamente lo criticó tras la derrota a manos de Bolivia. Al ser consultado sobre este asunto, Gareca no entró en mayores detalles. “Lo de Vidal es algo que no tengo nada que opinar, es simplemente la lista que dimos. Los jugadores se expresan en redes, ustedes también lo hacen personalmente, pero no tiene nada que ver (sobre lo que dijo Vidal). Nos interesa mucho los muchachos que quieren y desean estar en selección, lo tomo muy en cuenta. También escucho si hay un deseo particular y dan opciones a otras situaciones o quieren estar un poco alejados de todo lo que tenga que ver con la selección; estamos abiertos a eso”, argumentó.

Recordemos que Erick Pulgar también está suspendido para enfrentar a Brasil, y Víctor Dávila, Guillermo Maripán y Rodrigo Echevarría están en capilla, por lo que esto también explica la necesidad de Ricardo Gareca de encontrar nuevas variantes para ampliar su reducido universo de jugadores. Entre los lesionados, Igor Lichnovsky continúa recuperándose de su lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y Vicente Pizarro también está pasando por lo mismo tras fracturarse la mandíbula. En cuanto a Alexis Sánchez, todavía no está al 100 % y ni siquiera ha debutado con Udinese en la temporada 2024-25. De esta manera, Gareca buscará ir contra la lógica y robar algunos puntos contra Brasil y Colombia, con la consigna de no agravar la situación de Chile en las Eliminatorias 2026.

Fabián Hormazábal es una de las sorpresas de Ricardo Gareca en su convocatoria. (Foto: U. de Chile)

Gareca y su panorama complicado con Chile

Para analizar esta nómina de 26 convocados por la Selección de Chile, Depor conversó con Lucas Mujica, periodista de la sección Deportes del diario La Tercera, quien sostuvo que Ricardo Gareca continúa buscando variantes y que esto se nota en la diferencia que hay entre las convocatorias para la Copa América y la última por las Eliminatorias 2026. En vista de que el universo de jugadores de la ‘Roja’ tiene varios vacíos, el director técnico argentino está apostando por algunos jóvenes valores del fútbol chileno, con el riesgo que eso significa a estas alturas del proceso clasificatorio y contra rivales como Brasil y Colombia.

“Gareca sigue en la búsqueda de nombres porque es una convocatoria que mantiene una base, pero ya se va alejando de lo que fue la doble fecha anterior y distinta a la de la Copa América. Ahora aparecen nombres nuevos, como cuatro elementos de la U. de Chile que es líder del campeonato y que antes no habían estado, sobre todo la línea defensiva donde Chile se vio mal en la doble fecha anterior y se había visto bien en la Copa América. Gareca también está buscando en ofensiva, porque elige elementos más jóvenes como Lucas Cepeda de Colo Colo, Gonzalo Tapia de Católica y Maximiliano Guerrero de U. de Chile”, comentó.

En lo que respecta a la ausencia de Mauricio Isla y Gabriel Arias, el periodista chileno abordó las posibles razones del ‘Tigre’. “Lo de Isla es netamente por rendimiento, tiene 36 años y no está en su mejor nivel. Él había dado un paso al costado hace algunos años y era llamativo que Gareca lo volviera a considerar. Creo que Gareca entiende que tiene a otros jugadores en mejor momento para esa posición, como Felipe Loyola que puede jugar de lateral y de volante, lo hace bien en Independiente y en Chile ha jugado de lateral. Lo de Gabriel Arias sí es llamativo porque era el arquero titular. Gareca dijo que no lo llama porque tiene que superar ciertas situaciones personales, entonces hay que ver si lo vuelve a considerar para noviembre”, agregó.

En esa misma línea, explicó cuál es la metodología del ‘Flaco’ para citar a sus convocados, priorizando el presente más que el futuro. “Gareca ya dijo que él no vino a Chile a hacer un recambio y que no está pensando en establecer una base para después mantenerla cuando se vaya, sino más bien llama según cómo van los jugadores mes a mes. En ese sentido, no sorprende el llamado de Matías Zaldivia, que lleva muchos años en el fútbol chileno. Tiene 33 años y no es una alternativa de recambio, lo llaman más por su presente. Otra novedad positiva es la de Vicente Reyes, un arquero joven que juega en Inglaterra y tiene que empezar a sumarse a las convocatorias. Marcelo Morales es otro, juega de lateral izquierdo en la U. de Chile y ha hecho una gran campaña. Destaco el regreso de Luciano Cabral, un volante talentoso y que pocas veces se ven en el fútbol moderno”, sustentó.

Chile no clasificó a los dos últimos Mundiales. (Foto: La Roja)

Por otro lado, Lucas Mujica detalló que la ilusión del hincha chileno por ir al Mundial cada vez es menor y en el ambiente se respira menos optimismo que en otras épocas, lo que también se ve reflejado en las graderías del Estadio Nacional de Santiago. “Las expectativas son bajas. Si ya eran bajas después de la Copa América, ahora se redujeron más después de la derrota con Bolivia. En su conferencia, Gareca hizo hincapié en que los fanáticos sigan confiando en Chile, pero lo cierto es que se va perdiendo el ambiente de Eliminatorias cuando juega la ‘Roja’. Se ve poca gente con camisetas en la calle. Contra Bolivia no hubo más de 25 mil personas, pese a que el estadio estuvo castigado, no se llenó el aforo permitido por la CONMEBOL”, comentó.

¿Hay posibilidades de que Ricardo Gareca presente su renuncia si Chile no suma puntos en esta fecha doble de octubre? El periodista de La Tercera reveló que no, y que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tampoco tiene en mente echarlo. ”Es algo difícil de determinar, pero por lo que he podido averiguar, te puedo decir que no va a renunciar. Él va a seguir, la ANFP no tiene intenciones de sacarlo ya que eso significaría pagar una cláusula muy grande. Además, el mismo Gareca dijo que él no tiene intenciones de irse y que una de las cosas que lo animó a venir a Chile fue que el proceso anterior no se cortó por decisión de la dirigencia, sino porque Berizzo renunció”, acotó.

Para Samuel Ferreiro, periodista del diario Las Últimas Noticias, es preocupante lo que contó Gareca en conferencia de prensa, donde expuso que algunos jugadores no atendieron a su llamado para sumarse a Chile. “No quiero decir que el camarín se le fue de las manos, pero sí es preocupante que no quieran venir algunos jugadores a estar con la selección. No sé qué diferencia habrá con respecto a los otros técnicos, como Berizzo o (Reinaldo) Rueda. Por otro lado, hace poco le preguntaron a Vidal si su nivel en Colo Colo le podría abrir las puertas a la Selección, y este, a diferencia de lo que dijo cuando perdimos con Chile, le bajó un cambio y sostuvo que eso se verá después. De ahí en más, los motivos de los jugadores que no quisieron venir no se saben”, expresó.

Finalmente, Ferrerio expuso sus pocas expectativas de lo que Chile pueda hacer contra Brasil y Colombia, donde los resultados negativos solo agravarán la situación en la tabla y el ambiente dentro de la ‘Roja’. “Va a ser duro. Si pudiéramos sacar tres puntos de seis, sería bueno. Pero está difícil. Tampoco me sorprendería si Chile pierde los dos partidos, sobre todo por Brasil que está complicado en la tabla y necesita ganar y Colombia que está volando. El tema es qué va a pasar ahí, porque si Chile sigue perdiendo el ambiente va a estar muy podrido y Gareca se va llevar gran parte de las críticas. El tema pasa más por cómo nos fue en septiembre, porque ahí no se hizo ningún colchón de puntos”, puntualizó.

Ricardo Gareca llegó a Chile tras la renuncia de Eduardo Berizzo. (Foto: Getty Images)

Los convocados de Chile:

Arqueros: Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux.

Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux. Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames.

Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames. Volantes: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés y Luciano Cabral.

Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdés y Luciano Cabral. Atacantes: Carlos Palacios, Darío Osorio, Víctor Dávila, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.





