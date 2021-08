La última semana ha sido muy agitada para el mundo del fútbol, pues la despedida de Lionel Messi del Barcelona, y su posterior fichaje por el PSG, ha significado un giro de tuercas increíble de lo que parecía ser un romance inquebrantable entre el astro argentino y el club catalán. La resonancia de este suceso traspasó los límites esperados y se convirtió en un hito mediático que nadie quiso perdérselo, ni siquiera quien hoy por hoy es una de las personalidades más aclamadas en el mundo del streaming: Ibai Llanos.

Desde que Ibai anunció en su cuenta de Twitter que estaría en la presentación de Messi en el Parque de los Príncipes el pasado 11 de agosto, sus millones de seguidores se entusiasmaron al imaginarse al rosarino en exclusiva para todos ellos a través de Twitch. Cuando esto sucedió –marcando la primera aparición del ‘30’ en la historia de la plataforma–, en las redes sociales se planteó un debate acerca de la accesibilidad de los nuevos medios de comunicación a personajes como Lionel, quienes normalmente son muy reacios a dar entrevistas a los medios tradicionales.

Lionel Messi e Ibai Llanos juntos en el Parque de los Príncipes, un encuentro histórico a través de Twitch. (Foto: Ibai / YouTube)

Dentro de ese intercambio de ideas, el nombre de Ibai se volvió tendencia e invitó a muchos a conocer más sobre su vida para así entender la magnitud de su alcance y por qué sin ser parte del gremio de periodistas deportivos, ha llegado a entablar lazos de amistad y conversaciones amenas con futbolistas y exfutbolistas de la talla de Ronaldinho, Paulo Dybala, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Thibaut Courtois, ‘Kun’ Agüero, Ronaldo Nazario, Sergio Ramos, entre otros.

El comienzo de todo

La historia de Ibai (Bilbao, 26 de marzo de 1995) no empieza delante de una computadora, sino mucho más atrás, cuando corretear y divertirse en su natal Deusto –distrito de Bilbao– era lo único que ocupaba sus ratos libres. En esa convivencia armoniosa entre su inocencia y la curiosidad que todo niño tiene, descubrió que lo único que podía romper el molde de sus días eran las narraciones de los partidos de LaLiga lideradas por Manolo Lamas y Paco González, conductores del programa español Carrusel Deportivo.

Sin embargo, cuando llegó a la edad de 13 años la crisis económica vivida por España en 2008 golpeó fuertemente a su familia y su casa se convirtió en un lugar inhóspito para un adolescente que comenzaba a descubrirse como persona. Su madre perdió su trabajo y su padre sufrió un inesperado corte salarial, hechos que colisionaron con el cobro de deudas postergadas de años pasados. Ese estrés familiar trajo consigo la separación de sus padres, lo que lo llevó a refugiarse en un mundo que comenzaba a retumbar con fuerza en los chicos de aquella época: los videojuegos.

Desde aquel entonces su vínculo con juegos como Call of Duty y League of Legends comenzó a forjarse, sin pensar que además de divertirse, haría realidad un sueño que parecía olvidado entre los escombros de aquella crisis económica de años atrás. Tal como lo hicieran sus ídolos Manolo Lamas y Paco González, empezó a relatar las partidas de videojuegos con un estilo que desde el primer momento hizo eco en la comunidad de los eSports.

La dificultad de los cambios

Ese punto de partida fue el inicio de muchos cambios en su vida de manera vertiginosa. Hasta 2014 solo casteaba junto a su amigo de infancia, Ander Cortés, las partidas del nivel más bajo de League of Legends. De eso pasó a pertenecer a la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), categoría top donde el nivel de exigencia le permitió crecer como narrador y comentarista.

La mediatización de su trabajo como caster lo llevó a narrar partidos oficiales de fútbol y baloncesto de la máxima categoría nacional, así como poner su voz para la versión de fútbol callejero del FIFA20. Esos cambios, incluida la mudanza a Barcelona en 2016 para dedicarse exclusivamente al casteo, lo llevaron a lidiar con altos niveles de ansiedad hasta el punto de no querer salir a la calle, tal como lo relató en su documental ‘Mi Historia’ realizado de la mano de Domino’s Original. “No podía hacer mi vida normal. Estaba relatando un partido y tenía que mutearme un minuto porque sentía que me ahogaba, no podía salir a la calle, no podía dormir”, contó.

El despegue y su independización

En febrero de 2020 se despidió de la LVP para unirse al equipo de G2 eSports. Sin embargo, su alcance como personalidad del ‘streaming’ continuó en ascenso y en enero de este año decidió abrirse su propio camino para crear una marca –acompañado de sus amigos ‘streamers’ más cercanos– que fuera de capaz de cubrir distintos tópicos del entretenimiento sin perder la chispa con la que se hizo famoso.

De esta manera, este año no solo consiguió conectar con grandes personajes del fútbol y del espectáculo –como Duki, Niki Nicole y Nati Peluso–, sino también, de la mano de Gerard Piqué, adquirió los derechos de transmisión de la Copa América para toda España a través de Twitch. Esta apuesta lo llevó a comentar la final entre Argentina y Brasil acompañado de Ronaldo Nazario, hecho histórico que se coronó con la imagen de Messi levantando su primer título con la selección absoluta de su país.

Ibai y Piqué se aliaron para transmitir juntos la final de la Copa América para toda España a través de Twitch. (Foto: Ibai Llanos / Twitter)

El ‘fenómeno Ibai’ y los nuevos medios

Con su presencia en París para lo que seguramente ha sido uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año, el cuestionamiento hacia los medios tradicionales cayó por su propio peso: ¿Por qué un personaje como Ibai tiene una llegada particular a los futbolistas que otros medios no? La respuesta simple podría ser que, al no ser periodista, no existe esa barrera de discreción y reticencia que normalmente hay entre entrevistador y entrevistado. Sin embargo, podemos ir más allá.

Un estudio realizado por la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters en Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, México, Chile, Kenia, Sudáfrica y Asia, arrojó los siguientes datos: solo el 38% del público que se informa les cree a los medios de comunicación tradicionales, el 46% confía en las noticias que llega a sus manos por su propia cuenta, el 52% obvia las noticias políticas y el 86% se informa a través de medios digitales y redes sociales.

No hay nuevo periodismo y viejo periodismo. Hay lo que ha habido toda la puñetera vida: comunicadores buenos y otros menos buenos. Y el que es buen comunicador triunfa en cualquier plataforma. En Twitch, en Twitter, en la radio o haciendo señales de humo en un bosque de Tanzania. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 11, 2021

Si llevamos esos datos al contexto que genera Ibai, solo contando su cuenta de Twitch, esta plataforma conecta con 3 mil millones de personas al año. Los más de 300 mil usuarios que se conectaron a la presentación de Messi por su canal no salieron de la nada, sino que son el resultado de la fidelidad hacia una forma de entretenimiento –y comunicación– que el público ha aceptado como suyo.

Para redondear la idea cito a Alexis Tamayo, mejor conocido como MisterChip: “No hay nuevo periodismo y viejo periodismo. Hay lo que ha habido toda la puñetera vida: comunicadores buenos y otros menos buenos. Y el que es buen comunicador triunfa en cualquier plataforma. En Twitch, en Twitter, en la radio o haciendo señales de humo en un bosque de Tanzania”.

Así pues, la historia de Ibai es solo un ejemplo más de que la perseverancia no se explicaría sin la resiliencia, y que además, la discusión entre lo que es o no es periodismo cae en un saco roto cuando la exigencia del público, cansado de la polémica forzada y el ruido del que más grita, nos exige a todos replantear la forma en que comunicamos y contamos lo que pasa. De esa manera, ya no nos sorprenderá tanto ver a un carismático comunicador reírse de lo lindo con el mejor futbolista del mundo.

