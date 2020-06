Iker Casillas sorprendió a todos al anunciar que iba a ser candidato para asumir la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en las próximas elecciones. Sin embargo, el exportero de Real Madrid decidió dar un paso al costado, considerando que no era un momento idóneo para pensar en ser la cabeza del ente español.

“Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones a la RFEF recientemente convocadas. El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país, esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano. Creo que es momento de sumar y no dividir, porque el fútbol y la sociedad lo necesitan. En el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones solo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental”, señaló el campeón del mundo con la Selección de España.

A pesar de la decisión, Iker Casillas dejó abierta la opción de tomar la presidencia de la RFEF en un futuro no muy lejano. Incluso, esto podría llegar en las próximas elecciones que se realicen en España.

“No es una puerta cerrada de cara al futuro, quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo, buscando lo mejor para el fútbol español y en esta ocasión creo que no se ha apostado por ello, espero que en próximas elecciones se pueda dar, conmigo o con otros candidatos”, finalizó el exguardameta del Real Madrid.

Ikker Casillas no se presentará a elecciones de la RFEF.

Iker Casillas ya había comunicado su decisión de ser parte del RFEF al presidente de Porto

Iker Casillas, arquero nacido el 20 de mayo de 1981, apuntó que había informado de su decisión al presidente del Porto, al que le expresó su “más profundo agradecimiento” por haberlo recibido y apoyarlo en una de las etapas más duras de su carrera, luego del infarto que sufrió.

