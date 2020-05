Iker Casillas y Gerard Piqué se han enfrentado en innumerables ocasiones no solo en LaLiga Santander y Copa del Rey, sino que también en la Champions League. La última vez que se vieron las caras en la Copa de Europa fue en 2011, con saldo a favor a los culés.

Ahora que tanto Iker Casillas como Gerard Piqué no están en competencias por el coronavirus (el ex portero ya se retiró por un problema cardiaco), estos usan las redes sociales como Instagram. El popular ‘Santo’ subió una imagen a su cuenta oficial y el azulgrana no perdió el tiempo para ‘trolearlo’ de la peor manera.

Sucede que Casillas colgó una foto de él en un Camp Nou lleno con la camiseta del Madrid. Es así que Piqué rápidamente le respondió a su estilo vía Instagram: “La de veces que has llegado a recoger la pelota dentro de la portería en este estadio. ¡Qué manera de palmar”, fue lo que le dijo Piqué con unos emoticones.

LO QUE PIQUÉ LE DIJO A CASILLAS

Esta fue la imagen que Iker Casillas subió a su cuenta oficial de Instagram.

Rápidamente, la respuesta del también ex defensor central del Manchester United llegó a los más de 18 mil ‘me gusta’. Algunos salieron en defensa del arquero, en tanto que otros celebraron tremendo ‘troleo’ de parte del crack del Barcelona.

Hay que tener cuenta que uno de los partidos más recordados entre Iker Casillas y Gerard Piqué fue el 5-0 catalán en Camp Nou en la temporada 2010-11. Era la primera campaña de José Mourinho como director técnico merengue.

De otro lado, tanto el Madrid como el 'Barza’ continúan con sus entrenamientos de cara a un posible retorno en el mediano plazo de LaLiga Santander. De parte de los culés, se reintegró Ousmane Dembélé, quien sigue con su etapa de recuperación tras romperse un tendón.

