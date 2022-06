La aventura de Isco en Real Madrid se cerró luego de 9 años y 19 títulos. El jugador español se encuentra en búsqueda de un nuevo equipo para poder tener la continuidad esperada. Con 30 años de edad, todavía busca mantenerse vigente en el alto nivel de Europa y su perfil lo acerca a grandes equipos con historia. Roma es uno de ellos, aunque la prioridad del jugador es quedarse en LaLiga.

El equipo italiano ha buscado los servicios del ex Real Madrid luego de conseguir el título de la Conference League (el primero desde el año 2008). La directiva de la giallorossa busca generar mayor expectativa en la hinchada y el fichaje del jugador es algo que no desentona para ellos.

José Mourinho no ve mal su llegada y esto podría ser ayudado por Jorge Mendes, agente de ambos en el caso quieran facilitar una operación que, a nivel de costes, para los romanos sería asequible. Mkhitaryan se está acercando como agente libre al Inter y el español sería su sustituto, aunque, desde el club romanista, se habla de contactos preliminares para el exmadridista, y todavía no de una negociación.

Isco no ve con malos ojos comenzar una aventura lejos de España, pero su prioridad es otra: seguir en LaLiga. Hace unos meses, se mostró como un objetivo del Betis, que habría ido a por él si llegaba a clasificar a la Champions, y es, como publicó ayer AS, una petición de Lopetegui a la directiva del Sevilla, cuyos planes son distintos.

El Valencia de Gattuso, otro de los nombres que representa Mendes, parece ser una oportunidad de cara al futuro. Esto dependerá también del sueldo y cómo el jugador pueda ajustarse a las necesidades económicas que tiene esta entidad. Para el próximo destino de ‘Magia’ habrá que esperar.

Isco Alarcón se despidió de Real Madrid y a través de sus redes sociales dejó un polémico mensaje donde menciona cómo se dio su llegada y una aparente indirecta al fichaje frustrado de Mbappé: “Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no aunque siempre hay excepciones”, redactó Isco.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR