James Rodríguez no la pasa nada bien en Real Madrid. Previo a la cuarentena del cuadro merengue debido a la pandemia mundial del coronavirus, el volante colombiano ha tenido pocas chances de mostrarse, todo porque Zinedine Zidane apuesta por otros jugadores de su plantel.

No cabe duda que James Rodríguez será parte del mercado de fichajes para la próxima temporada. Clubes como Manchester United tienen la disposición de sacarlo del Real Madrid, aunque también desde la Major League Soccer (MLS) preguntan por él. Precisamente el Inter Miami.

Según indica el portal Goal este miércoles, David Beckham, dueño del Inter Miami de la MLS, ha contactado telefónicamente al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para conocer la disposición blanca en querer dejar salir a James.

La MLS, ¿el salvavidas de James Rodríguez?

“Florentino tiene una estrecha relación con el ex jugador inglés y no ve con malos ojos una posible operación. Está dispuesto a escuchar y no le cierra la puerta de salida del Bernabéu", es lo que menciona el citado medio.

James Rodríguez tiene contrato con Real Madrid hasta mediados de 2021, por lo que se presume es que su posible pase al Inter Miami de Beckham se daría como cesión con compra obligatoria. Lo que el colombiano quiere es minutos dentro de un campo de juego.

Por otra parte, en tierras españolas dan cuenta que el fútbol de LaLiga Santander podría volver en el mes de mayo. Todo sería con la venia de las autoridades locales, las cuales asegurarán la salud de los jugadores para que no se contagien de COVID-19.

