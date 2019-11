Una lesión de James: en España informa sobre el estado del mediocampista del Real Madrid

Se encuentra convocado para los amistosos de Colombia, pero aún permanece en duda en el departamento médico del Real Madrid. James Rodríguez no juega con el primer tiempo no solo por el nacimiento de su hija, sino también porque no se encuentra bien con el equipo madridista desde el 22 de setiembre. El mediocampista colombiano ha jugado después de esa fecha, pero nunca al 100% de sus capacidades físicas, según informes en España.



"(James) aprovechó su paternidad para parar por completo y recuperarse de los dolores que arrastra desde el encuentro ante el Sevilla disputado el 22 de septiembre", indican reportes sobre la situación del cafetero en la ciudad deportiva de Valdebebas.



"Desde entonces entrenaba bien, pero no se sentía al cien por cien en los partidos, por lo que el cuerpo técnico madridista ha decidido un parón para James y que regrese cuando esté en perfectas condiciones físicas", explicaron desde la capital de España, en cuanto a la realidad futbolística de James y la razón por la que no está en el banquillo madridista.



¿Qué dijo Zidane sobre James Rodríguez?

El técnico galo no vio como un problema que tanto James Rodríguez y Gareth Bale se fueran del Bernabéu antes de que acabara el partido del Real Madrid vs. Real Betis.



"Los dos jugadores animaron a los demás antes del partido y eso es lo más importante", fueron las palabras de Zidane en rueda de prensa, para justificar de esta manera la decisión de Bale y James de abandonar el estadio. Además, desveló que ambos bajaron al vestuario y sin apreciar falta de compromiso en sus gestos.





► La Generación Z: los 10 jugadores con mayor valor nacidos en el 2001 [FOTOS]



► La odisea de un padre para que su hijo juegue el Mundial: viajó caminando más de 12 horas para llegar a Quito



► Emery podría salir antes de tiempo: José Mourinho se reunió con director deportivo del Arsenal



► Valverde empieza a temblar: Koeman revela que tiene una cláusula para llegar al Barcelona en el 2020